Inter-Napoli 2-2 spettacolo e polemiche a San Siro | McTominay ferma la capolista

Il match tra Inter e Napoli, disputato a San Siro, si è concluso con un pareggio 2-2, segnato da emozioni e tensioni. Dopo la vittoria del Napoli all’andata, questa sfida è stata caratterizzata da polemiche e momenti di nervosismo, riflettendo l’intensità del confronto tra le due squadre. La partita ha evidenziato l’equilibrio tra le contendenti, mantenendo viva l’attenzione sulle prossime sfide di campionato.

AGI - Polemiche e nervi tesi come all'andata. Stavolta, dopo il 3-1 partenopeo del "Maradona" di ottobre, il big match tra Inter e Napoli, a San Siro, termina senza vincitori. Un 2-2 che non fa da spartiacque e che tutto sommato non scontenta nessuno, nemmeno Antonio Conte, espulso nel secondo tempo per proteste dopo la concessione di un calcio di rigore, realizzato da Calhanoglu per il momentaneo 2-1. Due volte va avanti la squadra di Chivu nel punteggio (la prima con Dimarco) e per due volte risponde McTominay. Una doppietta pesante che impedisce la fuga dell'Inter, capolista ora a quota 43, con tre lunghezze di vantaggio sul Milan e quattro punti in più dei partenopei. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Inter-Napoli 2-2, spettacolo e polemiche a San Siro: McTominay ferma la capolista Leggi anche: Inter-Napoli finisce 2-2: McTominay ferma la capolista a San Siro Leggi anche: McTominay ferma l'Inter: pari del Napoli a San Siro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli highlights di Inter-Napoli 2-2; Inter-Napoli 2-2, la sintesi della partita; Inter-Napoli 2-2: gli highlights; Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza. Inter-Napoli 2-2: video, gol e highlights - Una partita piena di colpi di scena con un protagonista su tutti: Scott McTominay. sport.sky.it

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso

