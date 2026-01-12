Inter-Napoli 2-2 McTominay guida la doppia rimonta di Milano

Nella sfida tra Inter e Napoli, terminata 2-2, Scott McTominay ha guidato una doppia rimonta dei suoi. Il centrocampista scozzese si è distinto per determinazione e leadership, contribuendo a un pareggio che mantiene entrambe le squadre in corsa per gli obiettivi stagionali. La partita ha offerto un equilibrio di forze e un risultato che rispecchia l’intensità del confronto.

