Inter-Napoli 2-2 McTominay guida la doppia rimonta di Milano

Da ilmattino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Inter e Napoli, terminata 2-2, Scott McTominay ha guidato una doppia rimonta dei suoi. Il centrocampista scozzese si è distinto per determinazione e leadership, contribuendo a un pareggio che mantiene entrambe le squadre in corsa per gli obiettivi stagionali. La partita ha offerto un equilibrio di forze e un risultato che rispecchia l’intensità del confronto.

Nelle leggende scozzesi, quelle che mamma Julie gli leggeva da bambino, il Kelpie è sempre stato una attrazione per Scott. Uno spirito d'acqua dalla forma di cavallo che faceva da guida. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

