Inter-Napoli 2-2 Bastoni | Mi tengo stretto questo girone d’andata

Nell'incontro tra Inter e Napoli, terminato 2-2 allo stadio Giuseppe Meazza, nessuna squadra ha conquistato la vittoria. Bastoni ha commentato come si tenga stretto il risultato di metà stagione, evidenziando l'importanza di questo pareggio nel contesto del girone d’andata. Una sfida equilibrata che ha confermato la competitività delle due formazioni nel campionato in corso.

Né vincitori né vinti. Questo il verdetto che si è concretizzato in quel dello stadio Giuseppe Meazza, con Inter e Napoli che si sono divise la posta in palio pareggiando per 2-2. Una partita ricca di gol e spettacolo, tra due squadre che stanno lottando per lo Scudetto in questa annata. I nerazzurri non sono riusciti ad allungare sugli azzurri ma, al tempo stesso, rimangono a +4 in cima alla graduatoria. La Beneamata deve lasciarsi alle spalle lo scontro diretto con i Campioni d'Italia, focalizzandosi sulla prossima partita con il Lecce. Al termine del match, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Dazn: "C'è qualche dettaglio che dobbiamo mettere a posto, ma mi tengo il passo in avanti dell'atteggiamento.

Serie A, Inter-Napoli 2-2: McTominay show, Chivu resta a +4. Conte furioso ed espulso - Dimarco e un rigore di Calhanoglu contestato fortemente da Conte (rosso), portano due volte avanti i nerazzurri, ma lo scozzese li riprende con una doppietta da applausi ... corrieredellosport.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Serie A, Inter-Napoli 2-2: : nerazzurri fermati in casa, distacchi immutati in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 I - facebook.com facebook

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

