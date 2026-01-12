Inter Moratti | Bella partita contro il Napoli stimo Chivu

L'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Napoli in una partita equilibrata. Moratti ha commentato positivamente l'incontro, sottolineando la qualità della prestazione e il rispetto per il lavoro di Chivu. La sfida ha evidenziato le potenzialità di entrambe le squadre, lasciando aperte molte possibilità per il prosieguo del campionato.

Il big match tra Inter e Napoli si è concluso con il risultato di 2-2, primo pareggio stagionale per i nerazzurri. Una partita senza esclusione di colpi e come al solito ricco di momenti da commentare. A farlo, ai microfoni di Radio Tutto Napol i, è stato l’ex presidente della Beneamata Massimo Moratti: “È stata una bellissima partita, giocata da due squadre forti, diverse tra loro ma entrambe di grande valore. I giocatori hanno interpretato la gara con serietà. Al netto di tutte le polemiche, il risultato mi sembra giusto”. Poi prosegue parlando sia del carattere di Antonio Conte, tra l’altro espulso durante il match, sia di quello di Cristian Chivu: “ Mi sarebbe piaciuto averlo allenatore dell’Inter al mio tempo, Conte è un vincente ed è una bella persona. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

