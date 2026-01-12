Inter-Lecce probabili formazioni | Pio Esposito dal 1?
L’Inter si prepara ad affrontare la sfida contro il Lecce, dopo il pareggio per 2-2 con il Napoli. La squadra di Inzaghi valuta le probabili formazioni, con Pio Esposito in lizza per una maglia da titolare. La trasferta rappresenta un’opportunità per consolidare la posizione in classifica e proseguire il proprio cammino senza interruzioni.
Archiviato il pareggio per 2-2 con il Napoli, per l’Inter non c’è tempo per una sosta o per fermarsi. I nerazzurri devono necessariamente lasciarsi alle spalle un risultato che non può soddisfare pienamente l’ambiente ma che, al tempo stesso, consente alla squadra di rimanere a +4 proprio sui partenopei. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, in un gennaio che presenta ancora qualche insidia. La prossima gara è quella con il Lecce, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, valido per il recupero della 16a giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Parma-Inter, probabili formazioni: Pio Esposito dal 1?
Leggi anche: Occasione Sucic, Pio Esposito dal 1'? Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina
Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornata; Lecce-Parma formazioni ufficiali, chi gioca? Le ultime su Camarda, Stulic, Almqvist e Oristanio; Lecce-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Probabili formazioni 20ª giornata: titolari, indisponibili, squalificati, consigli, dubbi, ultime sulle scelte degli allenatori in ottica Fantacalcio.
Lecce-Parma, le info sulla partita: sfida tra i peggiori attacchi della Serie A - 0 contro la Roma di Gasperini, stesso risultato incassato dal Parma nell’ultimo turno contro l’Inter. pianetalecce.it
Inter-Napoli, oggi il big match: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni e le altre partite - Napoli si gioca questa sera allo stadio Meazza, il big match scudetto della 20esima giornata di Serie A conclude il weekend dopo i 4 anticipi del sabato. msn.com
Lecce-Parma, le probabili formazioni: Stulic favorito su Camarda, torna Delprato - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce- tuttomercatoweb.com
SERIE A | Il Napoli frena la fuga dell'Inter, Milan altro pari. Fiorentina in ripresa sfiora i tre punti, harakiri Lecce col Parma. #ANSA - facebook.com facebook
Lecce ko col Parma, mercoledì c'è l'Inter. Stulic: "Dobbiamo restare uniti e lottare insieme" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.