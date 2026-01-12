Inter-Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Diouf dal 1? con Acerbi

L’Inter riceve il Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:45, in un match importante per la classifica. Analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alle possibile formazione di Diouf dal primo minuto e alla presenza di Acerbi. Nonostante il pareggio con il Napoli, l’Inter mantiene la leadership, ma cerca continuità e risposte chiare sul campo.

L’Inter è ancora in vetta dopo lo scontro diretto col Napoli ma sicuramente ha forte rammarico per non esser andata oltre il pari. I nerazzurri si sono mantenuti a +3 sulla prima inseguitrice che è al momento il Milan, eppure la sensazione è quella di un’occasione di fuga mancata. I nerazzurri ora ospitano il Lecce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

