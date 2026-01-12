Inter Lecce all’orizzonte | Calhanoglu da valutare

L’Inter si prepara alla sfida contro il Lecce, con attenzione al possibile impiego di Hakan Calhanoglu. La squadra nerazzurra prosegue il proprio percorso, valutando attentamente le condizioni del centrocampista turco per le prossime partite. La fase di preparazione continua senza sosta, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e affrontare al meglio ogni impegno.

Una nuova settimana è appena cominciata per l'Inter, che non si può fermare e deve continuare a guardare avanti. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle il pareggio per 2-2 con il Napoli, in un vero e proprio scontro diretto nella lotta per lo Scudetto. Un risultato che si non soddisfa in pieno l'ambiente ma che, al tempo stesso, permette ai ragazzi di Cristian Chivu di rimanere al primo posto a +4 sugli azzurri. La prossima gara è quella con il Lecce, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Si tratta, di fatto, del recupero dell'ultima partita del girone d'andata, contro un cliente che arriva a Milano senza alcun timore reverenziale.

