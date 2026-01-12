Inter idea Holm per la fascia | valutazioni in corso

L’Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia destra, con valutazioni in corso su vari profili. Dopo aver escluso João Cancelo e aver effettuato sondaggi per altri giocatori come Dodô, Norton-Cuffy e Palestra, la società nerazzurra torna a considerare anche soluzioni interne alla Serie A. La strategia mira a individuare il miglior equilibrio tra qualità e compatibilità con il progetto tecnico.

Nuovo nome sul taccuino dell’ Inter per la corsia destra. Dopo il no a João Cancelo e i sondaggi per Dodô, Norton-Cuffy e Palestra, i nerazzurri tornano a guardare in Serie A. Dalla Bologna spunta Emil Holm. Il club rossoblù valuta il classe 2000 circa 15 milioni e non ha fretta di cedere, anche per gli impegni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. L’Inter studia la formula: prestito con obbligo di riscatto a giugno è l’ipotesi per avvicinare le parti. In caso di uscita, il Bologna si muoverebbe sul mercato: nel ruolo restano Zortea e De Silvestri, ma servirebbe un rinforzo. C’è però un fattore da pesare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

