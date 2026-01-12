Inter due punti persi o un punto guadagnato? Per l’allungo c’è tempo… fino a San Valentino

L’Inter si trova spesso a perdere punti nei match decisivi, evidenziando alcune criticità nelle sfide dirette. La squadra ha ancora tempo per migliorare, con la pausa di San Valentino come possibile occasione di riflessione e recupero. Analizzare le prestazioni e individuare le aree di miglioramento sarà fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Va bene, l’ Inter non vince uno scontro diretto nemmeno per sbaglio. Ok, quando il livello si alza – lo abbiamo sottolineato nelle ultime pagelle – giocatori chiave come il capitano e il suo vice tendono a perdere di peso specifico. Mettiamoci poi una difesa che ogni si dimentica come si L'articolo Inter, due punti persi o un punto guadagnato? Per l’allungo c’è tempo. fino a San Valentino proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, due punti persi o un punto guadagnato? Per l’allungo c’è tempo… fino a San Valentino Leggi anche: Milan-Pisa 2-2 (90?): due punti persi o uno guadagnato? | Serie A News Leggi anche: Milan, il pareggio e un rebus: 2 punti persi o 1 guadagnato? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chivu aveva più risorse, ma Conte ha saputo sfruttarle meglio. E ora occhio alla Juve...; È ancora il Napoli delle amnesie. È tornata la squadra balbettante, solo la reazione di nervi ha evitato la sconfitta 2-2 col Verona. Il Napoli perdeva 2-0 a fine primo tempo. Il Napoli non ha ancora costanza di rendimento, procede con alti e bassi. Male in difesa.; SUPERCALCIO – L’Inter se ne va, Stanciu grazia il Milan; Milan-Genoa finisce 1-1, i liguri sbagliano il rigore vittoria al 99esimo. Inter-Lecce, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Un pareggio che sa più di due punti persi che di uno guadagnato quello raccolto dall’Inter al Meazza nel big match scudetto col Napoli. msn.com

Ci prendiamo un punto, continuiamo ad essere primi, non recupera punti il Milan. Recuperano punti Roma e molto probabilmente Juventus. Sarà un campionato lunghissimo. Bisognerà sudarsela. Tanto. Forza Inter! - facebook.com facebook

UN NAPOLI FORTISSIMO! Una partita dove si sono fronteggiati alla pari le due migliori squadre, per distacco, del campionato. Inter, vista dal Meazza, è una squadra completa tutti i punti di vista: manca solo di continuità nell’arco della partita. Il Napoli, senza c x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.