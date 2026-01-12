Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli, l’Inter si prepara a tornare in campo in vista delle prossime sfide. La squadra di Chivu, grazie anche alla rete di Dimarco, si rafforza con un elemento in più nel suo cammino verso gli obiettivi stagionali. La breve pausa non interrompe il ritmo dei nerazzurri, che continuano a lavorare con attenzione per mantenere la competitività in campionato.

Il weekend è appena passato in archivio ma per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. Reduci dal pareggio per 2-2 con il Napoli, in quello che può essere considerato un vero e proprio scontro diretto nella corsa Scudetto, i nerazzurri torneranno in campo tra poco più di 48 ore. La prossima avversaria è il Lecce, più nello specifico mercoledì 14 gennaio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Si tratta del recupero della 16a giornata di Serie A, contro un cliente che arriva a Milano senza alcun timore reverenziale. La Beneamata vuole mettere in cascina gli ultimi 3 punti del suo girone d’andata, arrivando a 46 in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Dimarco ancora a segno: un uomo in più per Chivu

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso