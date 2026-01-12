Inter Chivu svela dopo il Napoli | Di buono mi porto via l’atteggiamento ma rimaniamo con questo rammarico

Dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, Cristian Chivu ha commentato l’andamento della partita. L’allenatore ha sottolineato l’atteggiamento della squadra come elemento positivo, ma ha anche espresso rammarico per alcune opportunità mancate. Le sue parole riflettono un’analisi equilibrata della prestazione, evidenziando sia gli aspetti da migliorare sia quelli da valorizzare nel percorso della squadra.

Inter, Chivu ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni post match A DAZN dopo Inter Napoli, Cristian Chivu ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SCONTRI DIRETTI – «Io parlo della partita, due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Chivu svela dopo il Napoli: «Di buono mi porto via l’atteggiamento ma rimaniamo con questo rammarico» Leggi anche: Chivu a Dazn: «Mi prendo l’atteggiamento, il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico. Sulla lotta scudetto vi dico questo» Leggi anche: Inter-Napoli 2-2, Chivu: “Il pareggio è giusto, mi è piaciuto l’atteggiamento” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dimarco rigenerato da Chivu: un gesto svela il suo segreto e numeri da leader dell'Inter, solo Lautaro ha fatto meglio; Romano svela: “Silenzio Chivu su Cancelo? Posso garantirvi che dietro le quinte Cristian ha…”; Carnevale: “Pronostico? 51-49 per l’Inter”. E poi svela un retroscena su Esposito; Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani. Chivu: "Peccato, ma mi prendo la voglia dei miei. Scudetto? Sarà battaglia non solo col Napoli" - 2 subito in rimonta dal Napoli a San Siro, che gli nega la fuga in vetta alla classifica ... msn.com

Chivu elogia i suoi dopo Parma-Inter, ma pensa anche al Napoli: avete sentito le sue parole? - Inter, Cristian Chivu ha parlato a 'DAZN': le parole del mister sulla gara vinta e il riferimento alla prossima col Napoli. spaziointer.it

Neres non recupera, per lui niente Inter - Il brasiliano salta il big match contro la squadra di Chivu a San Siro. forzazzurri.net

Inter-Napoli è anche questa #InterNapoli #Inter #Napoli #Conte #Chivu x.com

Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.