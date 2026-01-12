Inter allarme Çalhano?lu | esce per affaticamento

Hakan Çalhanoglu ha abbandonato il campo nel secondo tempo a causa di un affaticamento muscolare, sollevando preoccupazioni in casa Inter. La squadra dovrà valutare le condizioni del centrocampista turco per determinare eventuali interventi e programmare il suo rientro in campo. La gestione di questo problema sarà fondamentale per le prossime partite dei nerazzurri.

Hakan Çalhano?lu ha lasciato il campo nel secondo tempo per un affaticamento muscolare, aprendo un fronte di attenzione immediato in casa nerazzurra. Il centrocampista turco era stato protagonista pochi minuti prima, firmando dal dischetto il gol del momentaneo secondo vantaggio, l’ottavo stagionale. Poi lo stop, con lo staff medico che ha preferito non rischiare. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a esami strumentali per chiarire l’entità del problema fisico e definire i tempi di recupero. L’Inter resta in attesa, con particolare cautela in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Il pareggio finale, arrivato dopo la rete di Scott McTominay, passa in secondo piano: l’attenzione ora è tutta sulle condizioni di uno dei pilastri del centrocampo di Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, allarme Çalhano?lu: esce per affaticamento Leggi anche: Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successo Leggi anche: Inter, allarme Calhanoglu prima del derby: i tempi di recupero Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti - L'Inter, dopo il derby, perde anche la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. tuttomercatoweb.com Champions in pausa, Inter allarme in classifica - La rabbia per il rigore troppo generoso concesso al Liverpool ma anche la consapevolezza che qualcosa va sistemato. ansa.it Dalla mancanza di esterni alla difesa: Inter, i primi campanelli d'allarme per Chivu - Nel giro di quattro giorni i nerazzurri hanno incassato due gol emblematici: il contropiede di Pulisic ... tuttomercatoweb.com Parole di allarme e richiesta di interventi per tutelare i cittadini e le imprese - facebook.com facebook Allarme in casa #Juve per la situazione di #Vlahovic, che in scadenza di contratto fa gola alle big italiane per l'estate. La Stampa rivela il forte interesse del #Milan e dell' #Inter di #Marotta, maestro assoluto dei colpi a zero. Temete il tradimento del s x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.