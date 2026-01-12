Inseguimento tra Desio e Cesano Maderno sequestrati oltre 200 chili di droga | due arresti

Nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Squadra Mobile di Vercelli, sono stati sequestrati oltre 200 chili di droga durante un inseguimento tra Desio e Cesano Maderno. L’intervento ha portato all’arresto di due persone, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella regione.

Un’importante operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Squadra Mobile di Vercelli, ha portato al sequestro di oltre duecento chili di sostanze stupefacenti e all’arresto di due persone. L’intervento è scattato all’ingresso di un polo logistico di Desio, in provincia di Monza e Brianza, al termine di un’attività investigativa su un presunto traffico di droga. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

