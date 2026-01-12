Insegnamenti e chiacchiere | Cupramontana omaggia Gigi Proietti

Il Teatro Concordia di Cupramontana ospita domenica 25 gennaio

Un racconto intimo, ironico e profondamente umano dedicato a Gigi Proietti arriva al Teatro Concordia di Cupramontana domenica 25 gennaio, per celebrare uno dei più grandi protagonisti della scena teatrale italiana. Lo spettacolo nasce dalle parole di Proietti stesso, raccolte da Claudio. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

