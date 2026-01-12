Insegnamenti e chiacchiere | Cupramontana omaggia Gigi Proietti
Il Teatro Concordia di Cupramontana ospita domenica 25 gennaio
Un racconto intimo, ironico e profondamente umano dedicato a Gigi Proietti arriva al Teatro Concordia di Cupramontana domenica 25 gennaio, per celebrare uno dei più grandi protagonisti della scena teatrale italiana. Lo spettacolo nasce dalle parole di Proietti stesso, raccolte da Claudio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Gigi Proietti – Insegnamenti e Chiacchiere Napoli – Casa della Musica Federico I Mercoledì 28 Gennaio 2026 – Ore 21:15 Il racconto dell’ultimo mattatore italiano, fatto attraverso le ‘sue’ parole, raccolte da Claudio Pallottini - attore autore e spalla di Gig - facebook.com facebook
