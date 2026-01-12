Inizio settimana con le temperature in risalita e cielo nuvoloso

Inizio settimana con temperature in leggero aumento e cielo nuvoloso. Da martedì, l’alta pressione si indebolisce, lasciando spazio a un flusso Atlantico che porterà masse d’aria più miti e umide. Questo cambiamento atmosferico influenzerà le condizioni climatiche nelle giornate successive, con un aumento delle temperature e una maggior presenza di nuvole.

Nel corso della nuova settimana l’alta pressione lascia spazio ad un ritorno del flusso Atlantico; temperature quindi che da Martedì saranno in aumento per l’ingresso di masse d’aria più miti e umide. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 12 gennaio 2026 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno su tutti i settori; nel corso della giornata passaggio a cielo nuvoloso per il transito di banchi di altostrati più consistenti lungo i rilievi Alpini e Prealpini. Temperature: Minime in leggera diminuzione in pianura, massime in diminuzione. Venti: Deboli variabili in pianura, moderati settentrionali sui rilievi tendenti a disporsi da Occidente dalla serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

