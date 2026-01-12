Infrastrutture e commercio | consiglieri e assessori regionali di Pisa a confronto con Confcommercio
Confcommercio Pisa si confronta con i consiglieri e gli assessori regionali della provincia per individuare obiettivi condivisi di crescita e sviluppo. L’incontro mira a definire priorità strategiche per sostenere il commercio locale e rafforzare le infrastrutture, favorendo un dialogo costruttivo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni regionali.
Confcommercio Pisa incontra tutti gli assessori e i consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa per definire le priorità di crescita e sviluppo del territorio. Si è tenuto presso la sede di via Chiassatello il confronto operativo organizzato e convocato dall'associazione di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
LA PISA DEL 2026: INFRASTRUTTURE, TURISMO E UNA PER SALVARE IL COMMERCIO. LA VISIONE DI CONFCOMMERCIO Pragmatismo, visione strategica e un'agenda precisa per il rilancio del territorio. Il presidente di Confcommercio Provincia di Pis - facebook.com facebook
