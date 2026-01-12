Infortunio Calhanoglu verso gli esami di domani | sensazioni positive prudenza obbligatoria per l’Inter

In vista degli esami di domani per Calhanoglu, l’Inter attende con cautela notizie sull’entità dell’infortunio. Le sensazioni sono positive, ma la prudenza è d’obbligo, considerando il ruolo chiave del centrocampista nel reparto nerazzurro. La società e i tifosi sperano in un esito favorevole, mentre si monitorano attentamente le condizioni del giocatore nelle prossime ore.

Infortunio Calhanoglu, giornata chiave in arrivo: esami domani per capire l'entità del problema. L'Inter spera, ma resta. Il mondo nerazzurro vive ore di apprensione per le condizioni del suo faro di centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani – 13 gennaio – Hakan Çalhano?lu si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno . Inter in ansia per Calhanoglu: infortunio contro il Napoli; Inter-Napoli, Calhanoglu fuori per infortunio: le condizioni; Infortunio per Calhanoglu contro il Napoli, cambio obbligato per il centrocampista: le sue condizioni; Il Genoa perde Ekuban per infortunio: l'esito degli esami e i tempi di recupero. Inter, infortunio Calhanoglu: oggi gli esami strumentali, ecco le prime sensazioni - L'Inter ha pareggiato contro il Napoli, ma la serata ha lasciato qualche preoccupazione per le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Infortunio Calhanoglu, domani il turco effettuerà gli esami: sembra nulla di grave! #InterNews24 x.com

Previsti gli esami strumentali per Calhanoglu, uscito per infortunio muscolare nel secondo tempo di Inter-Napoli. - facebook.com facebook

