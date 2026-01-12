L'infortunio di Bentancur rappresenta un’importante perdita per il Tottenham, con un intervento chirurgico previsto e un tempo di recupero stimato in circa tre mesi. L’ex giocatore della Juventus dovrà affrontare un percorso di riabilitazione che ne determinerà il rientro in campo. La squadra dovrà ora adattarsi alla sua assenza, cercando di mantenere il rendimento in questo periodo di assenza forzata.

Infortunio Bentancur, il centrocampista si sottoporrà ad un intervento chirurgico e i tempi di recupero sono stati fissati a tre mesi. Le ultime. Il centrocampo del Tottenham subisce un colpo durissimo proprio nel cuore della stagione. Una notizia pesantissima scuote l’ambiente del club inglese e cambia le carte in tavola per il calciomercato di gennaio della Premier League, costringendo il club londinese a rivedere completamente i propri piani a causa delle condizioni fisiche di uno dei suoi leader. Le speranze di un recupero rapido si sono infrante contro il verdetto dei dottori. Lo staff medico del club londinese ha sciolto le riserve nelle ultime ore: Rodrigo Bentancur dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bentancur, tegola per il Tottenham: tre mesi di stop per l’ex Juve. Le sue condizioni

Leggi anche: Infortunio Bentancur: tegola pesantissima per il Tottenham! Resterà fuori tre mesi, cosa cambia per il calciomercato

Leggi anche: Infortunio Vlahovic: accertamenti al J Medical per l’attaccante dopo lo stop in Nazionale. Le sue condizioni in vista di Fiorentina Juve – VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tottenham, Bentancur rinnova: "Vogliamo costruire sul successo dell'Europa League" - Il Tottenham ha ufficializzato il rinnovo "a lungo termine" di Rodrigo Bentancur, pilastro del centrocampo degli Spurs dal gennaio 2022, quando arrivò dalla Juventus. tuttomercatoweb.com