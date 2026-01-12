Infortuni a scuola INAIL conta 74.050 denunce entro novembre 2025 | tre casi su quattro coinvolgono under 15 otto studenti morti

Entro novembre 2025, l'INAIL ha registrato circa 74.050 denunce di infortuni scolastici, con la maggioranza dei casi coinvolgenti studenti sotto i 15 anni. Sono inoltre registrati otto decessi tra gli studenti. Questi dati evidenziano l'importanza di interventi per la sicurezza e la prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado. Analizzare le cause e migliorare le misure di tutela rappresentano passi fondamentali per ridurre i rischi.

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro il mese di novembre 2025 sono state 74.050, con un incremento del 5,5 per cento rispetto alle 70.206 del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

