Infortuni a scuola INAIL conta 74.050 denunce entro novembre 2025 | tre casi su quattro coinvolgono under 15 otto studenti morti
Entro novembre 2025, l'INAIL ha registrato circa 74.050 denunce di infortuni scolastici, con la maggioranza dei casi coinvolgenti studenti sotto i 15 anni. Sono inoltre registrati otto decessi tra gli studenti. Questi dati evidenziano l'importanza di interventi per la sicurezza e la prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado. Analizzare le cause e migliorare le misure di tutela rappresentano passi fondamentali per ridurre i rischi.
Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro il mese di novembre 2025 sono state 74.050, con un incremento del 5,5 per cento rispetto alle 70.206 del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Infortuni a scuola: oltre 53mila denunce Inail tra gli studenti nei primi nove mesi del 2025. Sette i morti
Leggi anche: Inail, denunce infortuni studenti in aumento nel 2025. Sette i morti
Tutela INAIL scuola 2026: le nuove istruzioni - Come si applica la stabilizzazione della copertura INAIL per studenti e personale della scuola. fiscoetasse.com
Alternanza scuola-lavoro, coperto anche l’infortunio dall’abitazione all’azienda ilsole24ore.com/art/alternanza… x.com
La Cassazione chiarisce i criteri per il risarcimento per l'infortunio a scuola: necessaria la prova della negligenza e di una condotta anomala. #Attualita - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.