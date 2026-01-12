Influenza | sintomi e cure corrette il vademecum dei medici di famiglia Simg

L'influenza è una condizione comune, soprattutto durante il periodo di ritorno a scuola. Sintomi come febbre, mal di testa, raffreddore e mal di gola richiedono attenzione e cure adeguate. In questo vademecum dei medici di famiglia Simg, troverai informazioni chiare e affidabili su come riconoscere i sintomi e affrontare correttamente l'influenza, contribuendo a gestire al meglio questa stagione influenzale.

