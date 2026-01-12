Influenza K con sintomi fino a 20 giorni | contagi record in tre regioni

In diverse regioni italiane si registrano numerosi casi di influenza K, con sintomi che possono durare fino a 20 giorni. Questa ondata ha portato un aumento dei contagi, coinvolgendo molte persone che si trovano a fronteggiare tosse e febbre alta. È importante prestare attenzione ai segnali di malessere e adottare le misure di prevenzione raccomandate per limitare la diffusione del virus.

Tanti, tantissimi concittadini in questi giorni sono costretti a letto con tosse e febbre alta per l'ondata di influenza K, il ceppo dominante del virus influenzale A (H3N2). L'aumento esponenziale dei casi di polmonite e degli accessi ai pronto soccorso ha causato un sovraffollamento: in alcune.

