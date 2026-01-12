Inferriate tagliate cane rinchiuso in cucina | i ladri rubano in un' abitazione

Un episodio di furto in abitazione ha mostrato come i malintenzionati possano agire senza essere notati. Inferriate tagliate e un cane rinchiuso in cucina sono stati i segnali di un’irruzione, mentre i proprietari, al momento dell’ingresso, si sono trovati di fronte a una situazione già compromessa. Un episodio che evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la propria casa.

Quando i proprietari hanno infilato la chiave nella serratura non sapevano che, dall’altra parte della porta, qualcuno aveva appena messo a soqquadro la loro casa. Dentro, tra vetri infranti e cassetti aperti, due sconosciuti avevano messo tutto a soqquadro. E soprattutto, in cucina, c’era il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina. Un vicino riprende tutto, poi rientrano i proprietari Leggi anche: Inferriate tagliate e case messe a soqquadro: raid dei ladri in paese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inferriate tagliate, cane rinchiuso in cucina: i ladri rubano in un'abitazione; Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina. Un vicino riprende tutto, poi rientrano i proprietari; Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina. Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina. Un vicino riprende tutto, poi rientrano i proprietari - Due i malviventi in azione, scappati poi a piedi. today.it

#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per ac x.com

I pompieri hanno liberato le ragazze tagliando le inferriate - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.