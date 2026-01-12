Indennità di discontinuità 2026 | requisiti e domanda Inps per i lavoratori dello spettacolo disoccupati

L’Inps ha annunciato che anche nel 2026 i lavoratori dello spettacolo disoccupati o con periodi di inattività involontaria potranno richiedere l’indennità di discontinuità. La nota del 12 gennaio fornisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda. Questa misura mira a sostenere i professionisti del settore durante le fasi di discontinuità lavorativa, garantendo un sostegno economico in momenti di difficoltà.

Nella giornata del 12 gennaio, l’Inps ha pubblicato una nota per ricordare ai lavoratori dello spettacolo che siano rimasti disoccupati o che abbiano subito dei periodi di inattività involontaria, della possibilità di richiedere l’indennità di discontinuità anche nel 2026. L’ammortizzatore sociale, introdotto originariamente dal decreto legislativo 1752023, mira a sostenere sia i lavoratori autonomi sia i subordinati a tempo determinato che operino in un settore caratterizzato da cicli lavorativi frammentati. Attraverso la prestazione, il legislatore riconosce la peculiarità delle professioni artistiche e tecniche, fornendo un aiuto concreto per affrontare le pause contrattuali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

