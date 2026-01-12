Indagato il presidente della Fed Lui | Colpiti perché non fissiamo i tassi in base a quel che vuole Trump Allarme anche tra i Repubblicani

Il presidente della Federal Reserve è stato indagato, con lui che ha affermato di essere stato colpito per aver mantenuto l’indipendenza sui tassi di interesse, senza influenze politiche. La vicenda solleva preoccupazioni tra i Repubblicani, in un contesto di crescente tensione tra istituzioni finanziarie e politica, con possibili ripercussioni sulla stabilità democratica.

Dall’inizio della seconda presidenza Trump è diventata una costante: superare sempre nuove linee rosse, agire senza scrupoli anche quando la conseguenza è minare le istituzioni democratiche. Lunedì, in questa scia, gli Stati Uniti sono entrati in un altro territorio istituzionale inesplorato. A valle di mesi di attacchi nei suoi confronti dal parte del presidente, il Dipartimento di Giustizia ha aperto un’indagine sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell: nel mirino la ristrutturazione degli edifici della banca centrale, un progetto da 2,5 miliardi di dollari che il tycoon nei mesi scorsi aveva definito “ eccessivo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indagato il presidente della Fed. Lui: “Colpiti perché non fissiamo i tassi in base a quel che vuole Trump”. Allarme anche tra i Repubblicani Leggi anche: Fed taglia i tassi di 25 punti base, al 3,75-4%, Powell: "Riduzione a dicembre è tutt'altro che scontata", Trump: "Un incompetente" Leggi anche: Fed taglia tassi di 25 punti base. Powell ipoteca intervento dicembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Indagine penale su governatore Fed, Powell replica: ”Intimidazioni'. Indagato Powell, governatore della Fed. Lui replica: "Un'intimidazione" - Powell: "Ci attacca perché decidiamo in base ai dati economici e non sotto dettatura politica" ... msn.com

