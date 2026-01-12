Incontro dedicato al balletto Il lago dei cigni al Teatro Massimo | relatore il giornalista Vito Lentini
Lunedì presso il Teatro Massimo di Palermo si terrà un incontro dedicato a
Nel quadro degli appuntamenti di "Invito all'ascolto", curati dall'Associazione Amici del Teatro Massimo di Palermo presieduta dalla prof.ssa Anna Tedesco, domenica 18 gennaio alle ore 18 nella Sala Onu del Teatro Massimo si terrà un incontro di presentazione e approfondimento dal titolo "Niveo.
