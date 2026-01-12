Incontri hot finiti in rapina | condannata una coppia

Una coppia è stata condannata per aver organizzato incontri a sfondo sessuale, che spesso si concludevano con rapine. Dopo aver instaurato rapporti di conoscenza tramite social e app di dating, i due si incontravano con le vittime, per poi mettere in atto le loro trame criminali. L'indagine ha portato alla luce un metodo predatorio, evidenziando i rischi delle relazioni online non sempre affidabili.

Promettevano incontri a sfondo sessuale, spesso dopo lunghi contatti sui social e sulle app di dating, ma una volta faccia a faccia scattava la trappola. Si è concluso con una condanna il processo a carico di una coppia residente nell’Agro nocerino-sarnese, ritenuta responsabile di una serie di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

