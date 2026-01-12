Incidenti sulla neve | 4 persone in ospedale
Durante la stagione invernale, le montagne registrano un aumento di presenze, attirate dalla neve. Purtroppo, questo afflusso ha comportato anche alcuni incidenti, con quattro persone attualmente ricoverate in ospedale. È importante prestare attenzione alle condizioni del terreno e adottare comportamenti responsabili per garantire un’esperienza sicura e piacevole in montagna.
Tantissime persone presenti sulle nostre montagne, attirate dalla neve, che però ha portato con sè qualche guaio. C’è stato infatti lavoro per la Croce Verde Alto Appennino di Busana che da Cerreto Laghi a Ventasso Laghi ha avuto ben cinque richieste d’intervento per altrettanti infortuni, per fortuna non particolarmente gravi. Diversi interventi anche per il Soccorso Alpino, sezione Monte Cusna. Il primo al Lago Calamone di Ventasso, dove un 50enne, a seguito di una rovinosa caduta sulla neve, si é procurato una sospetta frattura alla caviglia. L’uomo era in compagnia di amici nei pressi del lago, quando é accaduto l’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incidenti sulla neve: 4 persone in ospedale - Tantissime persone presenti sulle nostre montagne, attirate dalla neve, che però ha portato con sè qualche guaio.
