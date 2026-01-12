Incidente stradale auto si schianta sui cancelli di una scuola

Ieri sera, in via Marchesella a Giugliano in Campania, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto grigia. L'auto si è schiantata contro i cancelli di una scuola, causando danni e interrompendo temporaneamente l'accesso. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma l'episodio ha richiesto l'intervento delle autorità per chiarire le cause dell'incidente.

Incidente stradale ieri sera in via Marchesella a Giugliano in Campania. Una Fiat Punto grigia si è schiantata contro i cancelli di una scuola. Ferito il conducente che come riporta Teleclub Italia avrebbe poi abbandonato il veicolo facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è giunta dopo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

