Incidente stradale auto si schianta sui cancelli di una scuola

Ieri sera, in via Marchesella a Giugliano in Campania, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto grigia. L'auto si è schiantata contro i cancelli di una scuola, causando danni e interrompendo temporaneamente l'accesso. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma l'episodio ha richiesto l'intervento delle autorità per chiarire le cause dell'incidente.

