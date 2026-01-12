Incidente in tangenziale a Moncalieri | incendio di un tir che prende fuoco mentre è in marcia tratta chiusa e circolazione nel caos

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, la tangenziale sud di Torino a Moncalieri è stata chiusa a causa dell'incendio di un tir in movimento. L'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo sulla Statale 20, ha causato disagi e traffico intenso fino alle prime ore di questa mattina. La tratta rimarrà chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

La tangenziale sud di Torino è rimasta chiusa dalla tarda serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, per diverse ore, fino all'alba di oggi, lunedì 12, a causa dell'incendio di un tir che viaggiava in direzione sud Savona-Piacenza all'altezza dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos Leggi anche: Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente in tangenziale: incendio di un tir che prende fuoco mentre è in marcia, tratta chiusa e circolazione nel caos. Incidente in tangenziale a Moncalieri: incendio di un tir che prende fuoco mentre è in marcia, tratta chiusa e circolazione nel caos - La tangenziale sud di Torino è rimasta chiusa dalla tarda serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, per diverse ore, fino all'alba di oggi, lunedì 12, a causa dell'incendio di un tir che viaggiava in ... torinotoday.it

Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese - facebook.com facebook

#PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Incidente stradale in Tangenziale B.Losi incrocio Via Guastalla a #Carpi #PLFacciamo rilievi e viabilità rallentate e prestate attenzione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.