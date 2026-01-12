Incidente frontale lungo la Direttissima | una donna all’ospedale

Un incidente frontale si è verificato ieri sera lungo la Direttissima del Conero a Camerano, coinvolgendo due veicoli. L’impatto, avvenuto intorno alle 20, ha causato il trasferimento di una donna in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Camerano (Ancona), 12 gennaio 2026 – L’impatto è stato molto violento ieri sera, attorno alle 20, lungo la Direttissima del Conero a Camerano. Vende la Bmw a 20mila euro. Gliene danno 2 L’incidente frontale si è verificato poco prima del centro distribuzione Coal, in direzione Sirolo, vicino alla rotatoria del nuovo ospedale Inrca. Si sono scontrati una Lancia Ypsilon proveniente da Sirolo ed un furgoncino Fiat. Nell’impatto ad aver la peggio è stata la donna alla guida della Lancia, una 45enne di Monte San Vito che, dopo essere stata medicata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente frontale lungo la Direttissima: una donna all’ospedale Leggi anche: Incidente frontale tra auto: morta una donna, ferite due ragazze Leggi anche: Incidente a Genzano, scontro frontale tra due auto: morta una donna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Frontale sulla direttissima del Conero: una 45enne al pronto soccorso. Incidente frontale lungo la Direttissima: una donna all’ospedale - Camerano (Ancona), 12 gennaio 2026 – L’impatto è stato molto violento ieri sera, attorno alle 20, lungo la Direttissima del Conero a Camerano. msn.com

Incidente frontale tra ambulanza e auto: gravi un infermiere e l'automobilista, ferito anche l'autista. Illeso l'anziano paziente - Scontro frontale tra un'ambulanza e un'auto lungo la Provinciale 41: tre feriti, di cui due gravi. ilgazzettino.it

Leggi qui https://www.zmedia.it/rischio-frontale-sulla2-veicolo-contromano-bloccato-dagli-agenti/ La Polizia stradale è intervenuta prontamente, bloccando il mezzo, evitando un possibile incidente frontale durante l’esodo post-festività #zmedia #calabria - facebook.com facebook

Incidente frontale a Barghe, strada chiusa per un’ora x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.