Incidente all' Ilva di Taranto | muore operaio 46enne della provincia di Bari

Un incidente sul lavoro avvenuto negli stabilimenti dell'Ilva di Taranto ha causato la morte di Claudio Salamida, 46 anni, residente a Putignano e originario di Alberobello. La tragedia ha coinvolto un operaio durante il turno di lavoro, sollevando nuovamente il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e garantire eventuali misure preventive future.

Un operaio di 46 anni, Claudio Salamida, originario di Alberobello ma residente a Putignano, è morto a seguito di un incidente sul lavoro negli stabilimenti dell'Ilva di Tarantino.L'episodio si verificato nella mattinata di lunedì 12 gennaio nell'Acciaieria 2. Salamida, addetto all'ispezione.

Grave incidente sul lavoro all’ex Ilva di Taranto, dove un operaio è morto mentre era in servizio in acciaieria due. L’uomo è morto cadendo dal quinto al quarto piano dell’impianto, da un'altezza di circa 8 metri, per cause in corso di accertamento. I soccorsi son x.com

EX ILVA: R.I.P MORTO OPERAIO DI SOLI 47 ANNI per un incidente mortale sul lavoro Oggi si questa mattina Purtroppo Dobbiamo Segnalare l'ennesimo "omicidio colposo", e si perché bisogna avere anche il coraggio di dare il nome alle cose... E bisogn - facebook.com facebook

