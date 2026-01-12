Incidente al Portuense anziana investita da automobilista | è grave

Un incidente si è verificato nel quartiere Portuense, coinvolgendo un’auto e una donna anziana. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso per ferite di grande gravità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si attende aggiornamenti sulle sue condizioni.

