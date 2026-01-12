Incidente al Portuense anziana investita da automobilista | è grave
Un incidente si è verificato nel quartiere Portuense, coinvolgendo un’auto e una donna anziana. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso per ferite di grande gravità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si attende aggiornamenti sulle sue condizioni.
Incidente al Portuense, dove una donna è stata investita da un automobilista e trasportata in codice rosso in ospedale. Il sinistro stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 12 ottobre in via Pietro Frattini.Secondo quanto appreso, una 81enne - per cause in corso di accertamento - è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
