Incidente ad Atripalda 34enne in coma al Moscati
Un incidente avvenuto sabato sera in Via San Lorenzo ad Atripalda ha coinvolto un uomo di 34 anni, ora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre i medici monitorano attentamente le condizioni del paziente.
Un giovane di 34 anni si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Moscati” di Avellino, a seguito di un incidente verificatosi sabato sera in Via San Lorenzo, ad Atripalda. Incidente stradale ad Atripalda, giovane in coma L’impatto ha coinvolto una Volkswagen. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
