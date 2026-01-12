Oggi a Cavenago d’Adda si è verificato un incidente sulla strada provinciale 169, che ha coinvolto tre persone rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.

Cavenago d'Adda (Lodi) – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, lungo la strada provinciale 169, nel territorio comunale di Cavenago d’Adda. L’allarme è scattato per uno scontro frontale tra due autovetture. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 21 anni, una donna di 50 anni e un uomo di 75 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, con una autopompa, i carabinieri della Compagnia di Lodi e i mezzi di soccorso sanitario coordinati dalla Soreu Pianura. I soccorsi. All’arrivo dei soccorritori, due degli occupanti risultavano intrappolati, ma non incastrati, all’interno dei veicoli: i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per liberarli, consentendo il successivo affidamento dei feriti alle cure sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Cavenago d’Adda: tre persone ferite nello scontro sulla Sp 169

