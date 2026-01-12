Inchiesta urbanistica demolito per la prima volta un cantiere in costruzione | Abuso edilizio in un cortile

Il Comune di Milano ha avviato la demolizione di un cantiere in via Fauché 9, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto un abuso edilizio nel cortile. Per la prima volta, si procede alla demolizione di un edificio in costruzione per violazioni delle norme urbanistiche, segnando un importante precedente nel controllo del rispetto delle regole edilizie in città.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Comune di Milano ha ufficialmente disposto la demolizione del cantiere di via Fauché 9, che prevedeva la costruzione di una palazzina di tre piani al posto di un deposito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

