Inchiesta urbanistica demolito per la prima volta un cantiere in costruzione | Abuso edilizio in un cortile
Il Comune di Milano ha avviato la demolizione di un cantiere in via Fauché 9, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto un abuso edilizio nel cortile. Per la prima volta, si procede alla demolizione di un edificio in costruzione per violazioni delle norme urbanistiche, segnando un importante precedente nel controllo del rispetto delle regole edilizie in città.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Comune di Milano ha ufficialmente disposto la demolizione del cantiere di via Fauché 9, che prevedeva la costruzione di una palazzina di tre piani al posto di un deposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Urbanistica Milano, continua l'inchiesta nonostante il flop: sequestrato palazzo di 8 piani in costruzione in viale Papiniano 48: “Abuso edilizio"
Leggi anche: La Procura sequestra il cantiere di viale Papiniano a Milano: “Abuso edilizio e area sottoposta a vincolo”
Inchiesta urbanistica, dal Comune di Milano arriva il primo ordine di demolizione per il cantiere di via Fauchè - La decisione è «un atto dovuto» a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che confermava quanto già definito nel 2024 dal Tar. milanofinanza.it
Commissione paesaggi e progetti agevolati. Inchiesta urbanistica a #Milano docet. #MilanoCortina2026 #Report x.com
MilanoPaviaTV - Canale78 L’inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano continua a tenere banco sulle pagine della cronaca. Questa volta, il nuovo capitolo si scrive per il progetto Bosconavigli, lussuoso complesso residenziale di 12 piani che si erge su - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.