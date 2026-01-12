Inchiesta urbanistica arriva il primo ordine di demolizione Il Comune di Milano boccia il progetto di via Fauchè | Non è una ristrutturazione
Il Comune di Milano ha emesso il primo ordine di demolizione nell’ambito dell’inchiesta urbanistica, riguardante il progetto di via Fauchè. La decisione riguarda il cantiere di via Fauchè 9, considerato non una semplice ristrutturazione. Questa misura rappresenta un passo concreto nell’indagine in corso, che coinvolge alcuni interventi edilizi sotto esame da parte delle autorità.
Arriva il primo provvedimento concreto nell’ambito dell’i nchiesta sull’urbanistica milanese: il Comune di Milano ha disposto la demolizione del cantiere di via Fauchè 9, uno degli interventi finiti nel mirino della Procura. La decisione, spiegano da Palazzo Marino, è un « atto dovuto » dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, lo scorso autunno, ha messo la parola fine al contenzioso amministrativo sul progetto. Cosa prevedeva l’intervento edilizio. L’intervento edilizio, avviato nell’ottobre 2022, prevedeva la costruzione di una palazzina di tre piani, di cui due fuori terra, al posto di un vecchio laboratorio utilizzato come deposito. 🔗 Leggi su Open.online
