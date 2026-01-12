Incendio in un' azienda a Zola Predosa Arpae | Nessuna criticità ambientale

Nella notte tra sabato e domenica 11 gennaio si è sviluppato un incendio presso l’azienda Mecan Plast a Zola Predosa. Secondo Arpae, non sono state riscontrate criticità ambientali o rischi per la salute dei residenti. L’intervento delle squadre di emergenza ha consentito di contenere i danni e di garantire la sicurezza dell’area. Restano monitorati gli eventuali sviluppi dell’incidente.

Dopo l'incendio che si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica 11 gennaio all'interno dell'azienda Mecan Plast di Zola Predosa, nel cuore dell'area industriale, non ci sono rischi per la salute dei residenti della zona. Ad assicurarlo è stata Arpae, dopo una serie di verifiche delle scorse.

Incendio in un’azienda di Zola Predosa: nessun ferito - Bologna, 11 gennaio 2026 – Fuoco e fiamme questa notte a Zola Predosa, intorno alle 4 di notte, all’interno di un’azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche e stampaggio. msn.com

Incendio in attività industriale a Zola Predosa (AGGIORNAMENTO) - Dalle ore 05:30 di questa mattina, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna sono impegnate in via Galliani, nel comune di Zola Predosa, per un incendio che interessa un’attività industri ... sassuolo2000.it

Incendio in un’azienda a Zola Predosa: vigili del fuoco al lavoro dall’alba x.com

