Incendio a Calolziocorte a rischio le galline in un casotto

Da leccotoday.it 12 gen 2026

Lunedì 12 gennaio a Calolziocorte si è verificato un incendio in un casotto per galline situato vicino a un edificio residenziale. L’incidente ha provocato momenti di preoccupazione tra i residenti, in quanto il fuoco ha interessato la struttura che ospita gli animali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Calolziocorte, dove un incendio ha interessato un casotto utilizzato per il ricovero di galline situato a ridosso di un edificio residenziale. L'allarme è scattato poco dopo le 18 in via Giotto, in frazione Sala.L'intervento dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

