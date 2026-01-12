Incendio a Calolziocorte a rischio le galline in un casotto

Lunedì 12 gennaio a Calolziocorte si è verificato un incendio in un casotto per galline situato vicino a un edificio residenziale. L’incidente ha provocato momenti di preoccupazione tra i residenti, in quanto il fuoco ha interessato la struttura che ospita gli animali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

