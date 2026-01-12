Inarrestabile effetto Zalone tra box office sbancato boom di pellegrini e prevenzione urologica per lui è tutto un record

Checco Zalone continua a distinguersi non solo per i successi cinematografici, con oltre 60 milioni di euro di incassi in 15 giorni, ma anche per l’impatto sulla società. Tra boom di visitatori nei luoghi di pellegrinaggio e attenzione alla prevenzione urologica, il suo effetto si estende oltre il mondo dello spettacolo, confermando la sua influenza come fenomeno culturale e sociale.

Checco Zalone non si limita più a sbancare il botteghino (con oltre 60 milioni di incassi e quasi 7,5 milioni di presenze totalizzati in soli 15 giorni, la sua capacità di incidere sulla realtà ha ormai assunto i contorni di un vero e proprio fenomeno sociologico. Con l’uscita della sua ultima pellicola, “Buen Camino”, l’impatto del comico pugliese ha superato i confini del grande schermo per influenzare concretamente le abitudini degli italiani, dalle scelte turistiche alla cura della salute. Checco Zalone da record, non solo al botteghino: il cammino di Santiago conquista Google. Cominciamo allora dai datti elencati e diffusi da Google Trends che parlano più che chiaro: il film, che in soli quindici giorni ha incassato oltre 60 milioni di euro portando in sala quasi 7,5 milioni di spettatori, ha scatenato un’autentica curiosità digitale per il Cammino di Santiago. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

