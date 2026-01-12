inaccettabile ue chiarisca lega in tackle sul testo islamico choc venduto in francia

La Lega solleva preoccupazioni riguardo a un testo islamico, venduto in Francia e successivamente ritirato, che contiene contenuti violenti rivolti a ebrei, cristiani e omosessuali. L'ente chiede chiarimenti all'Unione Europea, evidenziando l'importanza di affrontare con serietà questioni di questo tipo per garantire la sicurezza e il rispetto dei valori fondamentali.

La Lega lancia l'allarme sul testo islamico intriso di violenza esplicita contro ebrei, cristiani e omosessuali venduto e poi ritirato in Francia. Paolo Borchia, capodelegazione del Carroccio al Parlamento europeo, ha puntato il dito contro la diffusione – persino con il sostegno di fondi pubblici – del libro “Peccati e guarigioni” e di tutti quei testi che veicolano odio esplicito verso cristiani ed ebrei. Una vicenda che, avverte Borchia, riguarda da vicino anche l’Unione europea. "È inaccettabile che testi con passaggi che incitano alla violenza e alla discriminazione contro cristiani ed ebrei possano circolare liberamente e finire, persino, tra le opere acquistabili con incentivi pubblici, come avvenuto in Francia con il caso 'Péchés et guérison', poi rimosso dal Pass Culture" le sue parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

