In via Cattaneo un parcheggio per lavatrici e cucine

In via Cattaneo è stato aperto un parcheggio dedicato a lavatrici e cucine, offrendo una soluzione pratica per i residenti. Si attende l’inaugurazione ufficiale del nuovo parcheggio nel Giardino Scotto, con un evento che comprenderà il taglio del nastro e alcune dichiarazioni sul miglioramento della viabilità e dei servizi nella zona.

"Attendiamo l'inaugurazione in pompa magna del parcheggio del Giardino Scotto. Taglio del nastro, foto di rito, dichiarazioni sul 'problema risolto'. Nel frattempo, però, al parcheggio di via Cattaneo - quello annunciato e mai completato tra il civico 120 e il 126 - ormai non si parcheggiano più.

