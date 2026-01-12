In via Cattaneo un parcheggio per lavatrici e cucine

Da pisatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Cattaneo è stato aperto un parcheggio dedicato a lavatrici e cucine, offrendo una soluzione pratica per i residenti. Si attende l’inaugurazione ufficiale del nuovo parcheggio nel Giardino Scotto, con un evento che comprenderà il taglio del nastro e alcune dichiarazioni sul miglioramento della viabilità e dei servizi nella zona.

"Attendiamo l’inaugurazione in pompa magna del parcheggio del Giardino Scotto. Taglio del nastro, foto di rito, dichiarazioni sul 'problema risolto'. Nel frattempo, però, al parcheggio di via Cattaneo - quello annunciato e mai completato tra il civico 120 e il 126 - ormai non si parcheggiano più. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Black Friday 2025, le migliori lavatrici in sconto

Leggi anche: Black Friday 2025, le migliori lavatrici in sconto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuovo parcheggio. Sorgerà in via Cattaneo. Può ospitare fino a 25 auto - Pisamo: "Prosegue il lavoro di individuazione di aree dismesse da recuperare" . lanazione.it

In via Cattaneo restyling da 120mila euro - La manutenzione straordinaria di via Cattaneo è l’opera di interesse pubblico individuata dall’amministrazione nella convenzione urbanistica riferita all’attuazione del permesso di costruire ... ilgiorno.it

SVELATO il camper Kia 2026: un camper ultra lussuoso con tecnologia intelligente e spazio enorme!

Video SVELATO il camper Kia 2026: un camper ultra lussuoso con tecnologia intelligente e spazio enorme!

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.