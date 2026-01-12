In uno Stato di diritto la legge si rispetta

In uno Stato di diritto, il rispetto delle leggi è fondamentale per garantire equità e coesione sociale. Ogni individuo, indipendentemente da origine o caratteristiche personali, deve rispettare le norme stabilite. La legge è universale e deve essere applicata senza distinzioni, promuovendo un ambiente di rispetto reciproco e di tutela dei diritti di tutti.

Roma, 12 gennaio 2026 – Diciamo subito che colore della pelle, etnia, provenienza, non ci interessano. In uno stato di diritto, contano la legge e il suo rispetto. Uguali per tutti. Il problema è che gran parte dei delinquenti che negli ultimi giorni hanno seminato lutto e dolore nelle stazioni ferroviarie, la legge l’hanno violata due volte. Uccidendo in un caso, picchiando e riducendo un innocente in fin di vita, nell’altro. Ma prima di tutto stando nel nostro Paese senza averne il diritto. Anzi. Con il dovere, l’ordine di andarsene. Il risultato delle loro gesta non cambia, ma la rabbia e l’allarme raddoppiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In uno Stato di diritto la legge si rispetta Leggi anche: La Corte di giustizia Ue: il Tribunale costituzionale polacco non rispetta i requisiti del diritto europeo Leggi anche: Scuole paritarie, la replica di Suor Anna Monia Alfieri: “Non si tolgono fondi allo Stato, si sostiene un diritto costituzionale” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’indizione del referendum nel rispetto delle regole; L'attacco Usa al Venezuela è la distruzione del diritto internazionale; Venezuela: ripristinare il rispetto per il diritto internazionale; Perché l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela è illegale. In uno Stato di diritto la legge si rispetta - Roma, 12 gennaio 2026 – Diciamo subito che colore della pelle, etnia, provenienza, non ci interessano. quotidiano.net

Strategia di rinvio del processo: ottenere l'assenso dopo il deposito

Chi oggi grida allo scandalo, chi parla di “attacco allo Stato di diritto”, sa benissimo che il problema esiste. E prova a coprirlo con la propaganda. Articolo completo nel primo commento. #RiformaDellaGiustizia #Giustizia - facebook.com facebook

L’Europa incapace di difendere lo stato di diritto si arrende agli Usa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.