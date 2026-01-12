In uno Stato di diritto la legge si rispetta

In uno Stato di diritto, il rispetto delle leggi è fondamentale per garantire equità e coesione sociale. Ogni individuo, indipendentemente da origine o caratteristiche personali, deve rispettare le norme stabilite. La legge è universale e deve essere applicata senza distinzioni, promuovendo un ambiente di rispetto reciproco e di tutela dei diritti di tutti.

Roma, 12 gennaio 2026 – Diciamo subito che colore della pelle, etnia, provenienza, non ci interessano. In uno stato di diritto, contano la legge e il suo rispetto. Uguali per tutti. Il problema è che gran parte dei delinquenti che negli ultimi giorni hanno seminato lutto e dolore nelle stazioni ferroviarie, la legge l’hanno violata due volte. Uccidendo in un caso, picchiando e riducendo un innocente in fin di vita, nell’altro. Ma prima di tutto stando nel nostro Paese senza averne il diritto. Anzi. Con il dovere, l’ordine di andarsene. Il risultato delle loro gesta non cambia, ma la rabbia e l’allarme raddoppiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

