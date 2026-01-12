in scozia celebrano mctominay il talismano di antonio conte

In Scozia si parla di Scott McTominay come un elemento fondamentale per l’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, cresciuto nel Manchester United, si distingue per la sua presenza e affidabilità in campo. In questa analisi si evidenziano caratteristiche e contributi di McTominay, sottolineando il suo ruolo nel contesto internazionale e il valore che porta alla squadra neroazzurra.

Luci a San Siro, le accende Scott McTominay e The Scotman, nel suo consueto punto sugli scozzesi che giocano all’estero si coccola il suo centrocampista non dimenticando mani che è un prodotto Manchester United. Il centrocampista scozzese Scott McTominay è stato il salvatore del Napoli a San Siro, segnando due gol nel pareggio per 2-2 contro l’Inter. McTominay ha segnato in entrambi i tempi per gli Azzurri. Una partita emozionante che ha visto il tecnico del Napoli Antonio Conte espulso per protesta quando all’Inter è stato concesso un rigore. Ciò non ha scoraggiato il suo talismano. Scot McTominay ha messo a segno il suo quarto e quinto gol stagionale in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

