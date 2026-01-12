In lavorazione un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto | riprese tra Salerno e Cilento

È in corso di realizzazione un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto, con riprese che si svolgeranno tra Salerno e il Cilento. Il progetto mira a offrire uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera del poeta, valorizzando i luoghi che hanno segnato la sua formazione. Un’occasione per conoscere meglio la figura di Gatto attraverso immagini e testimonianze del territorio.

Un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto è in fase di preparazione e porterà la macchina da presa tra Salerno e il Cilento. L’avvio delle riprese in città è previsto nelle prossime settimane, dopo la rimozione delle installazioni di Luci d’Artista. Il progetto alterna ricostruzioni narrative e momenti documentaristici, con l’obiettivo di restituire al pubblico non solo il profilo culturale del poeta, ma anche la dimensione più umana e quotidiana legata ai luoghi della sua memoria. Tra luoghi simbolo e testimonianze. Nel racconto trovano spazio alcune scene ambientate in punti iconici della città, con un interprete chiamato a evocare il poeta senza ricorrere a imitazioni caricaturali: l’idea è quella di seguire un “ritorno” ideale a Salerno, tra passeggiate, pensieri e incontri. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - In lavorazione un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto: riprese tra Salerno e Cilento Leggi anche: Ad Acireale le riprese del film "L'insabbiato" Leggi anche: Emergenza cinghiali, la svolta nel Cilento: proposto un centro per la lavorazione e vendita della carne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il docufilm dedicato al brigadiere Sepe presentato nel suo paese - Nel sala consiliare del Municipio di Carinaro è stato presentato nei giorni scorsi il docufilm “Nonostante tutto”, dedicato alla memoria del brigadiere Armando Sepe e alla tragica vicenda che gli ... ilrestodelcarlino.it Un docu-film dedicato a chi lavora nelle Rsa - assistenziale: infermieri, OSS, fisioterapisti, educatori e coordinatori che ... corriere.it PNRR DM 65. Rendicontazione rimessa in lavorazione perché si chiede di inserire "graduatoria" e "verbale di selezione": due documenti non classificati come obbligatori. A qualcuno è capitato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.