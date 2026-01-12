In Italia mancano farmaci salvavita la denuncia | Introvabili quelli per l’epilessia non paghino i bambini

In Italia si registrano carenze di alcuni farmaci salvavita, tra cui quelli utili nel trattamento dell'epilessia, come il Depakin. La mancanza di questi medicinali può compromettere la qualità di vita dei pazienti, inclusi bambini che convivono anche con disturbi come l'autismo. La carenza rappresenta un problema serio, richiedendo attenzione e azioni concrete per garantire l'accesso alle terapie essenziali.

Sono introvabili alcuni farmaci salvavita nelle farmacie italiane. Tra questi ci sono anche medicinali salvavita quali quelli per l'epilessia come il Depakin, spesso utili per pazienti che fanno i conti anche con l'autismo. La denuncia di Marco Macri, papà di un bimbo con epilessia e Presidente di Genova inclusiva, a Fanpage.it: "Non possono pagare i bambini, era un'emergenza annunciata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

