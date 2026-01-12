In Italia il 16enne ustionato Leonardo ora è al Niguarda | Resta in gravi condizioni

Leonardo, 16 anni, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato coinvolto nell’incidente di Crans-Montana. Lies in condizioni gravi, come confermato dai medici. Il giovane italiano, originario di Milano, si trova ora sotto stretta osservazione. La sua situazione resta critica, mentre le autorità continuano le indagini sull’accaduto.

Torna in Italia, nella sua città, Leonardo, tra i feriti di Crans-Montana: l’ ospedale Niguarda di Milano lo ha accolto ieri sera. Ha ustioni su oltre il 50% del corpo e danni causati dall’inalazione di fumi velenosi. Resta in gravi condizioni. Con il 16enne milanese salgono a 12 gli italiani ustionati la notte di Capodanno rimpatriati e ora in prognosi riservata al Niguarda. Si attende ancora (a Milano o a Torino) la biellese Elsa, che è stata sottoposta a una prima delicata operazione a Zurigo, lo stesso ospedale in cui fino a ieri era ricoverato Leonardo. Il via libera al suo trasferimento era stato annunciato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: "Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

