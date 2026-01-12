In Iran iniziano le impiccagioni pubbliche Cosa succede ai manifestanti

In Iran, le impiccagioni pubbliche sono tornate come forma di repressione nei confronti dei manifestanti arrestati durante le recenti proteste contro il governo degli ayatollah. Molti di loro sono stati condannati per apostasia e altre accuse, subendo esecuzioni pubbliche che attirano attenzione e suscitano preoccupazione a livello internazionale. Questa situazione evidenzia le tensioni tra la repressione statale e la richiesta di libertà da parte della società civile.

Condannati per apostasia e impiccati in pubblico. E' il destino che attende molti manifestanti arrestati dopo le proteste contro gli ayatollah. Il regime di Teheran celebra processi per direttissima e poi esegue le condanne a morte sotto gli occhi di tutti. L'Iran è attualmente in bilico tra una trasformazione epocale e un ritorno alla più bieca e sanguinaria repressione. La Repubblica islamica entra infatti nella terza settimana di violentissime proteste antigovernative, che hanno scatenato la risposta assassina da parte del regime degli ayatollah. I dati sulle vittime civili sono drammatici e, secondo un gruppo per i diritti umani con sede negli Stati Uniti, ammonterebbero fino ad oggi ad almeno 544 persone uccise. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Iran iniziano le impiccagioni pubbliche. Cosa succede ai manifestanti Leggi anche: Iran, l’anno più mortale: ormai quattro impiccagioni al giorno Leggi anche: Iran in fiamme, decimo giorno di proteste: la polizia spara ai manifestanti in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In Iran iniziano le impiccagioni pubbliche. Cosa succede ai manifestanti - E' il destino che attende molti manifestanti arrestati dopo le proteste contro gli ayatollah. iltempo.it

IRAN/ “Tra impiccagioni e propaganda il regime ha paura, ma non cadrà per mano degli eredi dello Scià” - La guerra ha incattivito i mullah: in Iran il regime cerca di salvarsi con arresti, impiccagioni e propaganda. ilsussidiario.net

Iran, Khamenei: Le richieste economiche dei manifestanti sono giuste

Iran, i manifestanti chiedono la morte di Khamenei e i soldati iniziano a disertare | VIDEO - facebook.com facebook

I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una prot x.com

