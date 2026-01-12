In Iran è probabile un cambio di regime guidato dai Pasdaran

Da laverita.info 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, si prospetta un possibile cambio di regime guidato dai Pasdaran. Secondo l’esperto Nicola Pedde, la presenza di imprenditori in piazza rappresenta una novità, tuttavia manca ancora una figura di leadership chiara. Un governo di militari potrebbe prendere il posto della teocrazia, segnando una svolta significativa nello scenario politico del paese.

L’esperto Nicola Pedde: «Imprenditori in piazza: è una novità. Ma manca un leader. Un governo di militari potrebbe sostituire la teocrazia». 🔗 Leggi su Laverita.info

in iran 232 probabile un cambio di regime guidato dai pasdaran

© Laverita.info - «In Iran è probabile un cambio di regime guidato dai Pasdaran»

Leggi anche: L’Iran protesta, il regime reprime. Probabile un nuovo raid Usa-Israele

Leggi anche: Perché conviene un cambio di regime in Iran

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iran: "Cambio di regime in corso, ma non secondo i piani di Trump", secondo un diplomatico Usa - La Repubblica islamica iraniana &#232; "entrata in una fase di significativi cambiamenti interni" e il "cambio di regime in Iran è praticamente iniziato", secondo un diplomatico statunitense. it.euronews.com

Iran, nessuno vuole il cambio di regime: tutti hanno paura di una Persia resuscitata - Chi sperava, me compreso, che si arrivasse almeno a un cambio di regime in Iran, che abbattesse finalmente l’odiosa e molto repressiva teocrazia iraniana &#232; rimasto deluso. blitzquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.