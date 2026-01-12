In Iran è probabile un cambio di regime guidato dai Pasdaran
In Iran, si prospetta un possibile cambio di regime guidato dai Pasdaran. Secondo l’esperto Nicola Pedde, la presenza di imprenditori in piazza rappresenta una novità, tuttavia manca ancora una figura di leadership chiara. Un governo di militari potrebbe prendere il posto della teocrazia, segnando una svolta significativa nello scenario politico del paese.
L’esperto Nicola Pedde: «Imprenditori in piazza: è una novità. Ma manca un leader. Un governo di militari potrebbe sostituire la teocrazia». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: L’Iran protesta, il regime reprime. Probabile un nuovo raid Usa-Israele
Leggi anche: Perché conviene un cambio di regime in Iran
Iran: "Cambio di regime in corso, ma non secondo i piani di Trump", secondo un diplomatico Usa - La Repubblica islamica iraniana è "entrata in una fase di significativi cambiamenti interni" e il "cambio di regime in Iran è praticamente iniziato", secondo un diplomatico statunitense. it.euronews.com
Iran, nessuno vuole il cambio di regime: tutti hanno paura di una Persia resuscitata - Chi sperava, me compreso, che si arrivasse almeno a un cambio di regime in Iran, che abbattesse finalmente l’odiosa e molto repressiva teocrazia iraniana è rimasto deluso. blitzquotidiano.it
Se crollano gli #ayatollah: quattro scenari per il futuro dell' #Iran: un'evoluzione verso il modello Cina, Russia, Turchia, o Pakistan Un esperto spiega le opzioni; la meno probabile resta la democrazia #Teheran x.com
In Iran "sparatorie di massa, oltre 2mila morti". La denuncia della fondazione del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.