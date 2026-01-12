In giro parlano ma Spalletti non deve pensare a quello che dice la gente

Mentre in molti parlano, Spalletti dovrebbe concentrarsi sul suo lavoro, senza lasciarsi condizionare dalle voci esterne. Sarebbe bello che le chiacchiere si trasformassero in un gioco, simile a quello degli intellettuali di un tempo, che si riunivano al Caffè del centro per discutere di temi importanti. In un mondo dove le parole spesso sfuggono di mano, mantenere la concentrazione e la serenità resta fondamentale.

Come sarebbe bello se le chiacchiere fossero un gioco, come quello degli intellettuali (quelli veri, senza bastone), che un tempo si ritrovavano al Caffè del centro, a parlare di come gira il mondo.

"Rientriamo nel giro scudetto": Spalletti traccia la (nuova) rotta della Juventus - Dopo la firma del contratto che lo lega alla Juventus fino al giugno 2026, Luciano Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa da tecnico bianconero con la carica e l'entusiasmo di chi sta ... ilgiornale.it

Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Spalletti: "Mi fido del mio comportamento, la differenza la faranno sempre i calciatori" Spalletti: "Non so quanto riuscirò a incidere, ma so quale sarà il mio comportamento da quando mi alzo la ... corrieredellosport.it

Le prime pagine dei quotidiani di oggi ci parlano delle difficoltà dei senza fissa dimora in questi giorni gelidi, del giro d'affari degli albergatori bresciani a Natale, dell'eccezionale intervento eseguito al Civile. Alle 9:30 la Rassegna stampa Streaming: https:// - facebook.com facebook

