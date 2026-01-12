In attesa di Raspadori spunta Malen Le ultime sul nuovo attaccante della Roma

In attesa di conoscere l’esito della trattativa per Raspadori, la Roma valuta alternative sul mercato. Tra le opzioni emergono dettagli su Malen, il nuovo possibile attaccante giallorosso. La società lavora per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo aperte diverse possibilità in vista della finestra di mercato. Restano aggiornamenti ancora da definire, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla trattativa in corso.

La trattativa per portare Raspadori alla Roma si sta rivelando più complicata del previsto, nonostante l’accordo fra giallorossi e Atletico Madrid. Ecco allora che i capitolini stanno virando le loro attenzioni su altri profili per regalare a Gasperini i rinforzi offensivi richiesti. Un assist. 🔗 Leggi su Romatoday.it

